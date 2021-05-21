Аэропорт в Грозном получит имя Ахмата Кадырова

Голосование по выбору имени, которое будет носить аэропорт Грозного "Северный" завершилось, аэропорту присвоят имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Жители республики могли также отдать голос за участника Великой Отечественной войны, Героя СССР Мовлида Висаитов, классика чеченской литературы Абузара Айдамирова, советского артиста и танцора Махмуда Эсамбаева. Конкурс был объявлен Общественной палатой 12 апреля и завершился 17 мая.

"89,6 % голосов жители республики отдали Ахмату Кадырову - первому президенту Чеченской Республики, Герою России, российскому чеченскому государственному, политическому и религиозному деятелю", - сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.

Висаитов набрал 4,5% голосов, Айдамиров - 3,5%, Эсамбаев - 0,4%.