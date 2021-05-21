МИД России заявил о возможной провокации в Сирии

Запрещенная в России террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" планирует совершить в Сирии новую провокацию против мирного населения с использованием отравляющих веществ. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии тергруппировка "Джебхат Ан-Нусра" ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок". Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения", - говорится в заявлении.

Захарова отметила, что в преддверии президентских выборов в Сирии, которые пройдут 26 мая, угроза провокаций стремительно может возрасти. Представитель МИД выразила надежду, что данная информация поспособствует срыву преступных планов боевиков.