Путин: ЕАЭС нужно оперативно реагировать на рост цен на значимые продукты

Президент России Владимир Путин заявил, что странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно так же оперативно принимать меры по ценам на социально значимые товары.

"Не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется", - подчеркнул российский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Путин также заметил, что сегодня на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты.