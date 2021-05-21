Путин: Россия улучшит условия для трудовых мигрантов из ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщил, что Россия будет улучшать условия для трудовых мигрантов, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться, чтобы улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, из государств - членов ЕврАзЭС", - заявил он.

По словам Путина, в ближайшее время начнет функционировать унифицированная система "Работа без границ", она позволит заполнять онлайн необходимые для трудоустройства документы.

"Конечно, на наш взгляд, необходимо наращивать усилия стран ЕврАзЭС по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем, в том числе вызванных пандемией", - отметил российский лидер.