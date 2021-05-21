Карасин: провокации против россиян в Грузии недопустимы

Важно не допустить новых провокаций против россиян в Грузии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе со спецпредставителем премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе.

"Положительная динамика [в товарообороте] контрастирует с откровенно недружественными по отношению к России заявлениями и шагами некоторых грузинских представителей, в том числе на международных площадках, что мешает укреплению практического взаимодействия, объективно выгодному процессу нормализации отношений. С российской стороны отмечена важность недопущения новых провокаций в отношении наших граждан на территории Грузии", – сообщила пресс-служба Карасина по итогам видеоконференции, пишет ТАСС.

В ходе онлайн-встречи Карасин и Абашидзе подтвердили обоюдный интерес к решению на основе принципа взаимности проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси.

Кроме того, стороны обсудили транспортное сотрудничество на Кавказе. Отмечены возможности, "которые открываются в плане разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье" в контексте реализации трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Гела Васадзе в первую очередь отметил, что на сегодняшний день в Грузии живет и работает 180 тыс граждан России.

"Это экспаты, которые делятся на три категории. Первая категория – люди, которые сдали квартиры в российских городах и живут здесь на ренту. Вторая категория – это те, у кого есть бизнес. Третья категория – российские граждане, которые работают дистанционно. Как вы думаете, если бы против граждан России совершались бы какие-то провокации, эти люди жили бы здесь? Я думаю, что нет", – заявил политолог.

Он также подчеркнул, что наибольшее число экспатов в Грузии составляют именно россияне. "У нас постоянно живет 180 тысяч граждан России. Это в стране с населением 3,5 млн человек. На россиян приходится 60% от общего количества экспатов", – уточнил Гела Васадзе.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в Грузии хорошо относятся как к туристам из России, так и к россиянам, проживающим в стране. "К туристам вообще какие претензии? К россиянам и к России отношение в Грузии хорошее", – обратил внимание политолог.

По его словам, в этом вопросе следует разделять обычных людей и власть. "Люди отдельно, власть отдельно", – сказал Гела Васадзе, добавив, что негативно относятся в Грузии лишь к российским властям.

В свою очередь, руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе прежде всего указал на то, что для предотвращения новых провокаций против россиян в Грузии необходимо соблюдать верховенство закона.

"А в случае партии Саакашвили "Единое национальное движение" для этого еще нужно иметь политическое мужество. Потому что из ЕНД сплошным потоком льются обвинения в адрес правительства. Там заявляют, что оно пророссийское, что это "пятая колонна", что Иванишвили до сих пор управляет и является ставленником Путина и так далее. К сожалению, вместо того, чтобы довести до конца расследование многих тяжких преступлений лично Саакашвили и его сообщников, "мечтатели" боятся такого клейма и часто останавливаются на полпути", - рассказал политолог.

В качестве примера он привел недавний инцидент с российским журналистом Владимиром Познером, виновники которого до сих пор не наказаны. "А ведь тогда действительно были нарушения, в том числе нарушения комендантского часа. Но никого даже не оштрафовали, боятся. И это тянется до сих пор. Если была бы политическая воля соблюдать верховенство закона, независимо от того, кто под какую партию рядится и с какими лозунгами выступает, все было бы нормально. Но у этих не хватает для этого ни принципиальности, ни политического мужества, ни других качеств", - объяснил Петре Мамрадзе.

Он также отметил, что в Грузии сегодня хорошо относятся к россиянам. По его словам, ни события августа 2008 года, ни провокации, подобные той, которая случилась летом 2019 года, не смогли изменить отношение к российским гражданам. "Я напомню, что даже во время гнусной провокации, "Гавриловской ночи", по проспекту Руставели гуляли российские гости и спокойно разговаривали с местными жителями. И все им были рады", - резюмировал руководитель Института стратегии управления.