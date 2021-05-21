Назарбаев заявил о необходимости еще большей интеграции стран ЕАЭС

Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужна еще большая интеграция.

Он выразил уверенность в том, что у ЕАЭС огромный потенциал, что подтверждается интересами других государств к заключению торговых соглашений. "Только в кооперации с надежными, проверенными партнерами и союзниками можно обеспечить экономическую безопасность, независимость наших стран", - сказал Назарбаев.

Экс-президент Казахстана также подчеркнул, что за время своего существования союх подтвердил, что, несмотря на все трудности, его члены являются именно такими партнерами". "Сегодня в этих условиях нам требуется еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание, еще больше идти навстречу друг к другу", - цитирует Назарбаева РИА Новости.