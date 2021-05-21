За МКАД до 2024 года откроется 8 станций метро

Восемь станций метро планируют открыть за пределами МКАД до 2024 года

Восемь станций московского метрополитена появится за пределами МКАД в ближайшие три года.

"Сегодня мы ведем строительство восьми станций метро за пределами МКАД на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов города Москвы, открыть их планируется до 2024 года", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Будут открыты станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии и четыре станции на Троицкой линии.

ЗА МКАД в настоящее время открыты 29 станций метро.