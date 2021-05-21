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Хабилов не дебютирует в Bellator

Хабилов не дебютирует в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов не сможет принять участие в боях популярной ММА-лиги Bellator.

Сообщается, что у спортсмена имеются проблемы с получением американской визы.

"После двухлетнего простоя я решил принять бой, но не в Беллаторе. Устал ждать американскую визу", – написал Хабилов на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что планирует вернуться в октагон летом, но проведет бой в другой организации.

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Вестник Кавказа

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