Хабилов не дебютирует в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов не сможет принять участие в боях популярной ММА-лиги Bellator.

Сообщается, что у спортсмена имеются проблемы с получением американской визы.

"После двухлетнего простоя я решил принять бой, но не в Беллаторе. Устал ждать американскую визу", – написал Хабилов на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что планирует вернуться в октагон летом, но проведет бой в другой организации.