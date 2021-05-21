Усманов и Абрамович вошли в топ-10 богатейших бизнесменов Великобритании

Положение российских предпринимателей в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании улучшилось. Алишер Усманов и Роман Абрамович попали в первую десятку ежегодного рейтинга. Он опубликован в пятницу газетой The Sunday Times.

Усманов - глава холдинга USM - занимает шестую строчку рейтинга, с прошлого года он поднялся в списке на одну строку. Его состояние за год увеличилось на £1,72 млрд (около $2,44 млрд) и достигло £13,4 млрд ($19 млрд).

Кроме того Усманов стал "самым щедрым филантропом" рейтинга. В прошлом году он перевел на благотворительность более £500 млн ($710 млн), а за последние 20 лет - £4,2 млрд ($6 млрд).

Роман Абрамович в 2020 году был на 12-й позиции, на этот раз он занял восьмую строчку рейтинга, его состояние выросло на £1,95 млрд ($2,76 млрд), до £12,10 млрд ($17,16 млрд).

В топ-3 бизнесменов Великобритании попали американский бизнесмен Леонард Блаватник с состоянием в £23 млрд ($32 млрд), выходцы из Индии братья Дэвид и Саймон Рубены - £21,5 млрд ($30 млрд) и индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя - £17 млрд ($24 млрд).