Звезда сборной Грузии по футболу может перебраться в Англию

Полузащитник сборной Грузии и казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.

На 20-летнего хавбека претендует "Эвертон", передает агентство "Р-Спорт".

Согласно изданию Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами.