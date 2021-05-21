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Звезда сборной Грузии по футболу может перебраться в Англию

Звезда сборной Грузии по футболу может перебраться в Англию

Полузащитник сборной Грузии и казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии.

На 20-летнего хавбека претендует "Эвертон", передает агентство "Р-Спорт".

Согласно изданию Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами.

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Вестник Кавказа

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