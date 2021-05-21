США выделит Грузии $67 миллионов

Новое грантовое соглашение между Грузией и Агентством международного развития США предусматривает выделение Грузии на первом этапе $67 млн.

Документ был подписан министром финансов Лашей Хуцишвили и директором агентства Питером Виблером. В подписании также принял участие глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Соглашение "Для содействия устойчивому развитию Грузии" направлено на создание возможностей высокооплачиваемого и качественного трудоустройства, усиление подотчетности и укрепление демократических достижений. На первом этапе агентство выделит грант в 67 миллионов долларов с перспективой его увеличения до 330 миллионов долларов", – приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

В рамках соглашения будут реализованы проекты по таким направлениям, как: "разрешение и стабилизация конфликтов", "права человека", "производительность частного сектора", "верховенство закона", "демократическое управление", "гражданское общество", "базовое образование", "социальные услуги", "сельское хозяйство", "окружающая среда".