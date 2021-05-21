Страны ЕС вводят сертификаты о вакцинации с 1 июля

В Евросоюзе сертификаты о вакцинации начнут действовать с 1 июля, сообщила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

"Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля. Простой документ, который удостоверяет, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трех требований, то его [документ] можно использовать для поездок", - пояснила она в пятницу.

Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс на брифинге в Брюсселе также сообщил о введении сертификатов. "С 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носители или распечатать.", - пояснил он.

Председатель испанского правительства Педро Санчес добавил, что сертификат это не паспорт и не требование, "это механизм для путешествий, который облегчит передвижения".