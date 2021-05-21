Анар Керимов приедет в Грузию летом

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетит Тбилиси в июне, сообщает ведомство культуры, спорта и молодежи Грузии.

Визит был согласован на встрече первого замминистра культуры, спорта и молодежи Кахи Сихарулидзе с председателем Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой Вагифом Сеидбейли и послом Фаигом Магбет оглу Гулиевым.

Сихарулидзе отметил, что Грузия приложит все усилия, чтобы визит прошел на высоком уровне, а также подчеркнул, что дружеские двусторонние отношения основаны на уважении к культурным и историческим ценностям.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества в сфере культуры между Азербайджаном и Грузией.