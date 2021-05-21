В ВОЗ рассказали о реальных показателях смертности от COVID-19 в мире

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма заявила, что реально количество смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире с начала пандемии может составлять 6-8 млн человек.

"Пандемия сейчас развивается. Я думаю, что уверенно заявлять, но с оговорками, что насчитывается порядка 6-8 миллионов смертей", - цитирует ее РИА Новости.

По данным ВОЗ, с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 смертей от COVID-19. При этом предварительные оценки общей смертности от коронавируса за 2020 год составляют как минимум 3 млн человек, поскольку не все смерти были учтены, или напрямую явились следствием заболевания.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 165 млн, из них более 3,4 млн человек скончались.