В Ташкенте пройдет бизнес-форум MAKON Marketing Forum

Форум MAKON Marketing Forum 2021 состоится в третий раз в Ташкенте 22 мая. Эксперты из Узбекистана, России, Украины и Грузии дадут бизнесменам советы, как развивать свои проекты в период пандемии.

"Основная задача Форума -создать профессиональную маркетинговую площадку, на которой один раз в год отечественные и зарубежные спикеры, обладающие реальным опытом и знаниями, встречаются с нашими самыми активными маркетологами и предпринимателями для того, чтобы поделиться с коллегами и начинающими специалистами своими реальными кейсами и наблюдениями за прошедший год", - сообщил Диер Мирзаахмедов, организатор Форума, председатель правления Национального маркетингового центра.

В прошлом году MAKON Marketing проходил в онлайн формате, в этом году будет использоваться гибридный формат. На YouTube канале можно будет посмотреть и послушать выступления всех спикеров в "живом эфире". Подключиться к Форуму сможет любой желающий.