Россия будет дружить с Западом, если …

Россия готова дружить с западными странами, не теряя при этом чувства собственного достоинств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков", - сказал он, подчеркнув, что главная цель российской внешней политики – благополучие россиян.

Лавров также отметил, что Россия не может двигаться к дружбе, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого гражданина России.