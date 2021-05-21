Экс-футболист "Ахмата" рассказал об атмосфере в Грозном

Бывший игрок "Ахмата" Игорь Лебеденко поделился воспоминаниями о футбольной атмосфере в Грозном.

Ранее нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба заявил, что его угнетает атмосфера на "Ахмат-Арене".

Лебеденко отметил, что в настоящее время столица Чечни развивается во всех направлениях. "В Грозном есть все спортивные условия, там футболисты могут реально вырасти и заниматься плодотворно футболом. Потому что отвлекающих факторов в Грозном намного меньше, нежели в других городах, даже не сравнивая с Москвой", - приводит слова Лебеденко "Sports.ru".

Нападающий подчеркнул, что проблем с футбольной атмосферой в Грозном он не испытывал. "Я не вчитывался, что Дзюба сказал, но я могу точно сказать, что в Грозном всегда во время футбольных матчей хорошая атмосфера и там отличный стадион. Там всегда приятно играть", - добавил Лебеденко.