Захарова: быстрое открытие границ для туристов может вызвать новые очаги COVID-19

Ситуация с коронавирусом в мире может ухудшиться из-за стремления некоторых стран побыстрее открыть границы для туристов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настоящее время в целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены ограничений, введенных из-за пандемии в преддверии лета, несмотря на еще неустойчивую позитивную динамику эпидемической обстановки. Спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма", - заявила она в пятницу на брифинге.

По словам Захаровой, несмотря на заверения этих стран о соблюдении повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности в аэропортах и зонах отдыха, открытие границ угрожает ухудшением эпидобстановки, ситуация с COVID-19 остается волатильной.

"Это может вызвать новые экстренные ограничения. В том числе по прекращению международного сообщения", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что срок отмены ограничений на въезд в Россию пока не определен.