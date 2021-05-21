Испанский премьер приедет в Грузию

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетит Грузию. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи со своим испанским коллегой в Мадриде.

По словам главы грузинского правительства, в ходе переговоров они обсудили вопросы улучшения двухсторонних отношений, а также борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и экономическое сотрудничество.

"Я пригласил коллегу в Грузию, а также договорились о том, что в ближайшем будущем мы проведем бизнес-форум, чтобы еще больше заинтересовать испанские компании инвестированием в Грузию", – цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Напомним, визит премьер-министра Грузии в Испании состоялся 19-20 мая. В рамках поездки Гарибашвили вместе с королем Испании Филиппом VI принял участие в открытии международной туристической выставки FITUR-2021 в Мадриде, в которой Грузия участвует как страна-партнер.