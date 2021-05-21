Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена
В Кремле не готовы говорить о встрече глав России и США, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Пока ничего не готовы говорить", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
Песков также отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал Владимиру Путину об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, глава государства теперь сам примет решение.
Вестник Кавказа
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