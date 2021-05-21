Мурашко назвал фактор, улучшающий ситуацию с COVID-19 в регионах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что те регионы страны, где охват вакцинацией от коронавируса выше, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации.

В этой связи он отметил, что каждый должен осознавать меру ответственности, которую он несет не только за себя, но и "за окружающих, за своих друзей, и близких, и старших товарищей".

Ранее сообщалось, что по данным Оперативнрнр штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на территории России зафиксированы 8,9 тыс новых случаев заболевания.