Две "Лады" поучаствовали в тройном ДТП в Ставрополе

Несоблюдение безопасной дистанции привело к тройному ДТП в Ставрополе, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

ДТП произошло на улице 45-я Параллель, здесь водитель "Хендэ Элантра" не выдержал безопасную дистанцию до «Лады», и машины столкнулись.

Продолжая движение "Веста" переехала через разделительную на встречную полосу, наехала на бордюр и врезалась в металлического ограждение.

В свою очередь, иномарка также по инерции наехала на движущуюся впереди Ладу. Водителю "Элантры" потребовалась медицинская помощь. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.