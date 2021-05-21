В России выявили еще 8 937 случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России зафиксированы 8,9 тыс новых случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 8 937 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 457 (16,3%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 954, в Петербурге - 815, в Московской области - 753. В Краснодарском крае 95 новых случаев, в Крыму - 92, в Ставропольском крае - 85, в Дагестане - 35, в Кабардино-Балкарии - 16, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 10, в Чечне - 9, в Адыгее - 8, в Северной Осетии - 8.

Суточный прирост составил 0,18%, общее число инфицированных в России достигло 4 983 845 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 9 350 россиян, за весь период - 4 601 120 человек.

Умерли за сутки 385 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 117 350 человек.