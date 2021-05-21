В частном доме в Ингушетии найдено оружие с боеприпасами

В Ингушетии задержан местный житель по делу о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Сотрудники Центра противодействия экстремизму и УФСБ провели обыск в рамках расследования дела о незаконном обороте оружия в доме в селе Экажево, в ходе которого были найдены две гранаты РГД-5, два запала УЗРГМ и сигнальный пистолет МР-371, переделанный кустарным способом в боевой, с магазином, снаряженным четырьмя патронами калибра 9 мм".

В отношении 44-летнего мужчины было возбуждено возбудили уголовное дело.

Фигурант задержан, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, передает "Интерфакс-Юг".