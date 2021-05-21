Россия намерена углублять сотрудничество с Казахстаном в области биобезопасности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к углублению сотрудничества с Казахстаном в области биологической безопасности.
"Мы подтверждаем готовность к углублению сотрудничества с Республикой Казахстан в области биобезопасности на двусторонней и многосторонней основе", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что стороны планируют продолжить обсуждение вопросов в ходе российско-казахстанских межведомственных консультаций, запланированных на 26 мая в Алматы.
Представитель российского МИД отметила, что также Россия настроена на заключение с Казахстаном межправительственного меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Вестник Кавказа
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