Россия намерена углублять сотрудничество с Казахстаном в области биобезопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к углублению сотрудничества с Казахстаном в области биологической безопасности.

"Мы подтверждаем готовность к углублению сотрудничества с Республикой Казахстан в области биобезопасности на двусторонней и многосторонней основе", - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что стороны планируют продолжить обсуждение вопросов в ходе российско-казахстанских межведомственных консультаций, запланированных на 26 мая в Алматы.

Представитель российского МИД отметила, что также Россия настроена на заключение с Казахстаном межправительственного меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности.