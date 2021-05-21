Сбой программы привел к массовым задержкам рейсов "Аэрофлота"

В пятницу компания "Аэрофлот" задерживает рейсы из Шереметьево из-за сбоя в системе регистрации.

Онлайн-табло на сайте московского аэропорта свидетельствует о задержке вылетов десятков рейсов "Аэрофлота".

"Рейсы переносят, людей не регистрируют", - рассказал "Интерфаксу" один из пассажиров.

В пресс-службе перевозчика подтвердили, что "возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов", связанные с "глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг".

"Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов. "Аэрофлот" приносит пассажирам извинения за неудобства", - заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.