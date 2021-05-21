UzAirways станет чаще летать в Казахстан

Авиакомпания UzAirways ("Узбекистон хаво йуллари") нарастит количество полетов из Ургенча в Актау (Казахстан).

По данным Минтранса Узбекистана, по этому направлению будут запущены дополнительные регулярные рейсы по средам и субботам.

Стоимость авиабилета по маршруту Ургенч - Актау начинается от 1 099 тыс сумов, полет туда и обратно стоит от 1 880 тыс сумов.

Казахстан с начала марта возобновил полеты между городами Актау и Ургенч, рейсы выполняются по понедельникам и средам.