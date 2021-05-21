Сторонников террористической организации задержали в Калининградской области

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали двух жителей Средней Азии, являющихся приверженцами запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные проводили идеологическую обработку соотечественников, проживающих на территории Калининградской области, с целью их последующей переправки в зоны террористической активности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что преступников поместили в центр временного содержания иностранных граждан. В пресс-службе добавили, что в настоящее время принято решение о выдворении задержанных из России.