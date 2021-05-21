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Мэр Ашкелона посетовал на прекращение огня с Газой

Мэр Ашкелона посетовал на прекращение огня с Газой

Мэр израильского Ашкелона Томер Глам выразил разочарование в связи с прекращением огня с сектором Газа, так как радикалы не были ликвидированы полностью.

"Мы бы хотели, чтобы [контролирующее сектор Газа радикальное палестинское движение] ХАМАС было уничтожено, но этого не произошло", - сказал он, добавив, что намерен позаботиться о том, чтобы город получил всю обещанную правительством помощь.

Как отмечает газета The Times of Israel, Ашкелон "в течение 11 дней почти непрерывно обстреливался ракетами из Газы", передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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