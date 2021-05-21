Авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Оренбурга в Баку

Авиакомпания Nordwind начинает рейсы из оренбургского аэропорта в Баку с 3 июня, проинформировали в пресс-службе аэропорта Оренбург, отметив, что время в пути составляет 2 часа 20 минут.

Сообщается, что первый рейс запланирован на 3 июня 2021 года. "Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Embraer E-Jet экономического класса", - указано в сообщении воздушной гавани.

Вылет из Оренбурга будет осуществляться в 1:30, прибытие запланировано в Баку в 2:50. Вылет из столицы БАку в Оренбург в 4:20, а прибытие - в 7:40.