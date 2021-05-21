МИД России: Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной.

"В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта", - сказала Захарова.

"С первых минут кризиса – он продлился 10 дней – российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий. Проводились интенсивные контакты, в том числе на высшем уровне", - отметила она.

По словам Захаровой, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами. Помимо этого, в целях мирного разрешения конфликта была задействована группа международных посредников по ближневосточному урегулированию.

"В результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, он унес жизни 230 палестинцев, включая детей, 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля. Мы выражаем соболезнования всем семьям погибших и пострадавших. Особо отмечаем посредническую миссию руководства Арабской Республики Египет. Важный вклад в прекращение войны внесла ООН, в том числе спецкоординатор по Ближнему Востоку Веннесланд", - сказала Захарова.