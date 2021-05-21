В России упростили получение налогового вычета

В 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получить вычет из НДФЛ на покупку жилья, земельного участка и по индивидуальным инвестиционным счетам.

Вычет по НДФЛ стало можно оформить в личном кабинете на портале Федеральной налоговой службы (ФНС) без заполнения налоговых деклараций и сбора документов для подтверждения. Теперь для оформления вычета потребуется только заявление налогоплательщика на сайте ФНС.

Возврат вычета станет происходить значительно быстрее - проверка данных сократится с трех до одного месяца, средства вернутся не за 30, а за 15 дней.

Документ, упрощающий получение вычетов, подписанный президентом 20 апреля, опубликован в пятницу на портале правовой информации. Получить в упрощенном порядке можно вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.