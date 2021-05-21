Путину доверяет более половины россиян
Более половины граждан России (57%) выразили доверие главе государства Владимиру Путину, говорит результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Так, "скорее доверяют" президенту 57% респондентов, противоположной точки зрения придерживается 31% опрошенных, еще 11% участников исследования затруднились с ответом.
Путин "скорее хорошо" справляется со своими обязанностями, считает 60% опрошенных, иной взгляд у 25% россиян. С ответом затруднились 15%.
В опросе, подготовленном "ФОМнибус" участвовали 3 тыс респондентов от 18 лет и старше, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Вестник Кавказа
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