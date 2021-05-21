Путину доверяет более половины россиян

Более половины граждан России (57%) выразили доверие главе государства Владимиру Путину, говорит результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Так, "скорее доверяют" президенту 57% респондентов, противоположной точки зрения придерживается 31% опрошенных, еще 11% участников исследования затруднились с ответом.

Путин "скорее хорошо" справляется со своими обязанностями, считает 60% опрошенных, иной взгляд у 25% россиян. С ответом затруднились 15%.

В опросе, подготовленном "ФОМнибус" участвовали 3 тыс респондентов от 18 лет и старше, статистическая погрешность не превышает 2,5%.