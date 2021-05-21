Песков призвал не слушать ковид-диссидентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения ковид-диссидентов "вредными фейками".

По словам представителя Кремля, "это сконструированные, сгенерированные сознательные фейки". "Кто-то с абсолютно с серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и они это научно пытались аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечим имбирем, - все это было", - приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что многие люди не хотят вдумываться в суть информации. "Они воспринимают ее как первоисточник", - подчеркнул он.

Песков также констатировал, что сейчас мир живет в эпоху, когда информация переносится при помощи новых технологий из одной страны в другую со скоростью звука.

По мнению пресс-секретаря, "сейчас не нужны профессионалы, чтобы верстать новости, чтобы рассказывать о чем-то, чтобы нести знания, нести информацию". "Это можете делать вы со своим телефоном, со своим смартфоном, вы можете рассказывать о ваших знаниях, вы можете нести знания своим сверстникам, всем вокруг, в другие страны, но если имеют место злые намерения, то вы можете использовать эти технологии для того, чтобы нести ложь, нести фейки", - сказал он.