Из меню Starbucks может исчезнуть миндальное молоко

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") считает, что меню в российских кофейнях международной сети Starbucks должно измениться, пишет "Коммерсантъ".

С рекомендацией изменить меню обратился гендиректор "Союзмолока" Артем Белов. По его мнению, растительные заменители нельзя называть "молоком", при этом в меню Starbucks в России есть "миндальное молоко", "соевое молоко", "растительное молоко". Глава "Союзмолока" подчеркнул, что использование таких терминов неправомерно и противоречит техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", принятому ЕЭК в октябре 2013 года. Термины вроде "миндальное молоко" вводят потребителей в заблуждение, заменители продвигаются за счет молочной продукции.

Белов надеется, что если международная компания откажется от таких терминов, то "остальные игроки последуют примеру лидера". Отметим, в России работает около 120 точек Starbucks.