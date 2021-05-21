Песков призвал прививаться от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тем, кто еще не привился от коронавируса COVID-19, необходимо сделать это.

Представитель Кремля выступит с лекцией на форуме "Новое знание". Один из участников мероприятия рассказал, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в один день с президентом России Владимиром Путиным.

"Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и надо сделать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 165 млн, из них более 3,4 млн человек скончались.