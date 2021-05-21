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Дети спровоцировали ДТП в Дивном

Дети спровоцировали ДТП в Дивном

Семь человек пострадали за минувшие сутки в автоавариях в Ставропольском крае. Среди пострадавших трое детей, информирует отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Уточняется, что она из аварий произошла в Апанасенковском округе, где к трагедии едва не привели дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

Согласно предварительной информации, в селе Дивном водитель автомобиля вышел из машины, неподалеку от которой находились дети.

Один из мальчиков снял автомобиль с ручника, после чего машина съехала на трехлетнего малыша, который стоял позади нее. К счастью, ребенок получил только ушиб, его жизнь вне опасности.

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