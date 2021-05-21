Жители Грузии смогут привиться китайской вакциной Sinovac с 24 мая

В пятницу в Грузии открылся регистрационный портал для граждан, желающих привиться китайской вакциной от коронавируса Sinovac.

Регистрация на вакцинацию откроется 21 мая в 12:00, первые прививки начнут делать утром 24 мая. Всего препарата хватит на 50 тыс человек.

Зарегистрироваться на вакцинацию Sinovac можно на сайте booking.moh.gov.ge или по номеру 1522.

Опубликована инструкция по регистрации: www.fb.com/ncdcgeorgia/videos/230677695266796.

В Грузии вакцинация от коронавируса проходит с 15 марта, применяются два препарата - AstraZeneca и Pfizer. С 4 мая доступна также китайская вакцина Sinopharm.