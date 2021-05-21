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Собянин: Москва в разы отстает от европейских городов по темпам вакцинации

Собянин: Москва в разы отстает от европейских городов по темпам вакцинации

Доля привившихся от коронавируса нового типа в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, негативная тенденция имеет место быть даже несмотря на то, что власти города организовали масштабную бесплатную вакцинацию и предлагают бонусы.

"Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем по некоторым даже в разы", - сказал он, отметив, что привились 1,3 млн из 12 млн жителей Москвы.

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Вестник Кавказа

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