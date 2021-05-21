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Казахстан предупредили о +38

Казахстан предупредили о +38

По прогнозам синоптиков с 22 по 24 мая почти на всей территории страны установится сухая жаркая погода.

Исключением станет Восточно-Казахстанская область, где 22 мая пройдут небольшие осадки, возможны и ночные заморозки.

Согласно прогнозу Казгидромета, в Казахстан из Ирана начнут поступать теплые и сухие воздушные массы, которые поднимут столбики термометров до отметки 30-38 градусов тепла. На юго-востоке, востоке и в центре страны воздух прогреется до 25-35 градусов тепла, передает Sputnik Казахстан.

Также в отдельных районах страны прогнозируется усиление ветра, а в южных регионах пройдут пыльные бури.

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Вестник Кавказа

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