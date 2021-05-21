Минздрав: ситуация с COVID в России остается напряженной

В Минздраве РФ отметили, что в стране напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, регионам рекомендовано каждую неделю анализировать эпидемическую обстановку и на основе этих данных принимать решения по ограничительным мерам.

"Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями", - сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что у людей из групп риска, направляемых на стационарное и санаторно-курортное лечение, должна быть возможность вакцинироваться.

"На каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации. Также вакцинация этих групп должна быть организована при прохождении лечения в стационарах, при нахождении в учреждениях социального обслуживания", - заявил Мурашко.