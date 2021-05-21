В Казахстане пациент угнал машину скорой и устроил ДТП

В Байтерекском районе Западно-Казахстанской области пациент угнал машину скорой помощи и врезался в забор школы, сообщает пресс-служба регионального департамента полиции Казахстана.

Медики доставили в больницу 31-летнего мужчину с ранением в ногу, откуда его отпустили домой. Однако пациент воспользовался машиной скорой помощи, которая стояла возле больницы с оставленными в замке ключами зажигания, и проехал несколько метров. Не справившись с управлением, он врезался в школьный забор.

"Мотивы совершения гражданином 1990 года рождения столь странного поступка предстоит выяснить следствию. Выбежавший водитель скорой не успел сразу догнать угонщика и поймал его только после аварии. Но гражданин вырвался и, несмотря на пораненную ногу, перепрыгнул через забор, скрывшись с места ДТП. Сейчас устанавливается причиненный ущерб. Угонщик задержан", - сообщили в департаменте.