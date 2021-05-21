Сектор Газа и Израиль завершили рекордную вспышку насилия

Начиная с 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Решение об этом поприветствовали главы ООН и Еврокомиссии Антониу Гутерриш и Урсула фон дер Ляйен. В свою очередь, глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что объявление Израилем одностороннего прекращения огня это "хороший шаг", однако основным вопросом остается статус Иерусалима.

Ранее сообщалось, что накануне вечером военно-политический кабинет Израиля (министерская комиссия, действующая внутри правительства) на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня.

Перемирия удалось достичь при посредничестве Египта, лидер которого Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль. Представители Египта будут осуществлять мониторинг процедуры реализации договоренностей, а также согласования последующих мер, направленных на стабилизацию ситуации на постоянной основе.

В то же время стороны продолжали интенсивный обмен ракетными ударами до последнего момента. Так, за 12 минут до вступления в силу перемирия израильская армия проинформировала о новых обстрелах южных районов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" генеральный директор международной ассоциации "AзИз" Лев Спивак, о прекращении огня первым заговорила именно ХАМАС. "Израиль поначалу отказался, но потянул всего сутки и согласился, что скорее было похоже на политическую игру. Кончено же, мы дали мощный отпор, но весь вопрос в том, что ситуация не в первый раз повторяется по одному и тому же сценарию, один из каналов израильского телевидения даже провел сравнение по дням предыдущей подобной операции, и все совпало буквально день в день. Да, мы наносим серьезный ущерб их террористической инфраструктуре – производство оружия, туннели – но в конечном итоге отсутствие четко обозначенных целей позволяет обеим сторонам по итогам конфликта лишь объявить себя победителями, но не решить проблему. Можно ожидать, что все повторится через год-два", - указал он.

"В результате раз за разом мы возвращаемся к тому же самому. Я ни в коем случае не хочу кого-либо винить, видимо, в действительности никто не знает, как урегулировать конфликт – и это самое ужасное. У армии есть силы, чтобы осуществить любую необходимую операцию, у политиков есть достаточно устойчивости и силы, чтобы принять любое решение. Но никто не знает – какое. Инфраструктура террора в Газе базируется в жилых кварталах. Собственно, Газа – это пять городов, практически сросшихся в один с населением порядка 2 млн человек. И там заводы по производству вооружений находятся под больницами, а пусковые установки – на мечетях и школах. Как с этим можно бороться? Конечно, можно в сердцах сказать: "Давайте пройдем танками и снесем к черту Газу", но ведь понятно, что мы люди цивилизованные, и этого не произойдет", - подчеркнул Лев Спивак, добавив, что жители Газы не должны быть заложниками ситуации.

"Еще одним и, наверное, более неприятным уроком стали бунты арабов-граждан Израиля. Здесь это шок для всех, этого никто не ожидал, наши арабы никогда не бунтовали. Урок в том, что молодое поколение арабов – а вышла на улицы, в основном молодежь – находятся под идеологическим контролем ХАМАС и готовы идти на все ради неких лозунгов. А ведь это завтрашние политики и отцы семейств, почти четверть граждан Израиля - арабы. С этим тоже непонятно как бороться. Мы же понимаем, что изменить психологию человека, уже сложившегося в таком возрасте, очень сложно, практически невозможно. То есть надо ждать, пока вырастет новое поколение, до которого еще надо суметь достучаться, так как его родители будут думать так, как сегодняшняя бунтующая молодежь. Наверное, сейчас потребуется какое-то время на то, чтобы осмыслить произошедшее", - заключил гендиректор "АзИз".

Напомним, что действующие в секторе Газе группировки и израильская армия обменивались ударами начиная с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые стали следствием решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.

За время противостояния, радикалы выпустили по территории Израиля более четырех тысяч ракет. В ответ на обстрелы израильская армия подвергла бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Армия обороны Израиля за 11 дней военных действий ликвидировала 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, в том числе 25 командиров, передает ТАСС. Потери израильской стороны составили не менее 12 человек.