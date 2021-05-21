Стало известно, каким будет лето в России

Прогноз погоды на три месяца дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, по всей России будет комфортно, но не жарко. "Прогноз практически по всей территории страны такой - температурный фон около и выше нормы, то есть лето ожидается нехолодное. В азиатской части более определенно, что оно будет теплым, особенно в северной половине", - рассказал синоптик.

По его словам, лето не будет дождливым. "В принципе, не прогнозируется, что будет избыток осадков. Лето в целом прогнозируется комфортное", - сообщил он.

Вильфанд подчеркнул, что прогноз в будущем будет уточняться и детализироваться. "Долгосрочные прогнозы - это не те прогнозы, когда можно четко, ясно формулировать ответы на вопросы, будет лето холодным или теплым, будут ли экстремальные события, когда они будут. Не существует ответа на эти вопросы, так как существуют только контурные прогнозы. Скажем, температурные характеристики делятся на три класса: около нормы, выше нормы и ниже нормы", - пояснил синоптик.