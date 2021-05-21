Ушел из жизни знаменитый художник Таир Салахов

В возрасте 92 лет ушел из жизни народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов. Живописец скончался в Германии, со ссылкой на его дочь Айдан Салахову передает ТАСС.

"В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов", - говорит она.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку, являлся советским, азербайджанским и российским живописцем, а также педагогом и театральным художником. Его авторству принадлежат портреты известных деятелей культуры, как композиторов Дмитрия Шостаковича и Кара Караева, и писателя Расула Рзы.

Салахов написал цикл картин об азербайджанских нефтяниках ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии") и пейзажи Апшеронского полуострова. Он создал декорации к разным спектаклям и принимал участие в реставрации Храма Христа Спасителя в Москве.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" знаменитый азербайджанский и советский пианист и композитор Фархад Бадалбейли, Таир Теймурович Салахов – это великий художник ХХ века. " Его уход из жизни – это огромнейшая потеря для нашего искусства и для мировой культуры в целом. Он пользовался всеобщим уважением и проводил потрясающие выставки по всему миру. Таир Салахов был дипломатом, человеком, который мог найти общий язык со всеми, а ведь художники – народ достаточно своеобразный. Долгое время он возглавлял Союз художников СССР", - прежде всего напомнил он.

"С моим отцом его связывали дружеские отношения, у нас дома висит портрет отца кисти Таира Салахова. Небольшой портрет – но как мастерски он сделан! Таир Салахов был поразительным живописцем, создававшим потрясающие образцы искусства. Обаятельный, обходительный, очень светский человек, с которым всегда все хотели познакомиться и почаще общаться, быть ближе к нему. Это действительно огромная потеря – наша культура потеряла мэтра", - с сожалением сказал Фархад Бадалбейли.

Композитор особо обратил внимание на значимость наследия Таира Салахова для мирового искусства. "Думаю, его вклад в живопись огромен. Его жесткий социалистический реализм стал одним из важнейших направлений в живописи ХХ века, его своеобразный стиль заложил основу этого направления. Этот особый таировский стиль будет еще долгое время изучаться и искусствоведами, и специалистами в области живописи", - выразил уверенность он.