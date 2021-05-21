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Президенты США и Южной Кореи обсудят борьбу с COVID-19

Президенты США и Южной Кореи обсудят борьбу с COVID-19

Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Мун Чжэ Ин проведут переговоры в Вашингтоне. На повестке – вопросы экономического сотрудничества, отношения с Китаем и денуклеаризация Корейского полуострова.

"Мы ожидаем, что центральной темой завтрашних переговоров станет Северная Корея", - прокомментировала готовящуюся встречу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В числе других тем переговоров – Китай, изменения климата, восстановление экономики, а также совместная борьба с коронавирусом, передает РИА Новости.

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