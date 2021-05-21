Чечня примет финал всероссийского конкурса водительского мастерства

В середине октября в Грозном состоится конкурс водительского мастерства "Лучший водитель такси в России-2021", сообщил министр транспорта и связи республики Рамзан Черхигов.

По его словам, это мероприятие не только станет серьезным шагом в популяризации профессии таксиста в Чечне, но и будет стимулировать развитие туризма.

Кроме того, глава ведомства выразил уверенность в том, что у чеченской столицы есть большой потенциал и опыт в проведении подобных мероприятий, передает "Это Кавказ".