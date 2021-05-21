На Ставрополье выглянет опасное солнце

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что Северо-Кавказского Федерального округа 21 мая ждет "опасное солнце".

По его словам, индекс "восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и в южной части Краснодарского края".

Он сообщил, что при таком индексе необходимо по возможности избегать нахождения на солнце в полуденные часы, а в случае попадания под солнечные лучи надевать одежду с длинными рукавами и прикрывать голову, передает ТАСС.