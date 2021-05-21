Россияне стали больше беспокоиться о здоровье

Жители России стали чаще беспокоиться о своем здоровье, свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом "Ромир".

Согласно данным опроса, женщины больше переживают за свое состояние, чем мужчины71% 67%, соответственно. В то же время, 33% мужчин признались, что этот вопрос не беспокоит их, тогда как среди женщин эта доля составляет 29%.

Эпидемия коронавируса изменила отношение к здоровью у 54% мужчин и 53% женщин.

Кроме того, авторы исследования выявили, что больше других стали беспокоить о здоровье люди, чей возраст превышает 75 лет – 86% граждан этой возрастной группы стали больше волноваться о здоровье, передает РИА Новости.

Участниками исследования стало более 3,5 тыс человек.