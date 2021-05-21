В России могут начать предоставлять нуждающимся ведомственные общежития

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готовит поправки в действующее регулирование, в соответствии с которыми нуждающиеся будут заселяться в ведомственные общежития

В скором времени законопроект о бывших ведомственных общежитиях будет рассмотрен во втором чтении в ближайшее время.

По словам исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, после приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам.

Парламентарий же предлагает введение упрощенного порядка передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты, что позволить использовать их в том числе как маневренный фонд.